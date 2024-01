São Caetano gasta R$ 7 milhões para espantar pombos da cidade

A Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC, vai investir R$ 6,8 milhões para tentar expulsar pombos de prédios públicos da cidade. O projeto prevê aplicação geral de gel repelente contra aves e instalação de espículas e de um sistema eletromagnético nas superfícies dos prédios.

A previsão é de que pelo menos 108 imóveis públicos sejam contemplados pelas medidas. Entre eles, 68 escolas.

Segundo a prefeitura, o projeto contribui significativamente para a saúde pública, especialmente das crianças. “tendo em vista que pombos são vetores de doenças como salmonelose e ornitose (doenças infecciosas provocadas por bactérias); criptococose, histoplasmose em meningite (provocada por fungos)’’.

O contrato, assinado com o Consórcio Guima-Desintec, tem validade de 12 meses.

A gestão municipal afirma que contratou todos os serviços de forma conjunta para economizar, seguindo recomendações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

Segundo o projeto, R$87 mil serão gastos para higienizar as superfícies onde serão instaladas as barreiras físicas. A aplicação de gel repelente contra as aves custará R$ 560 mil. A instalação de “redes antipássaros’’ feitas de polietileno vai utilizar R$ 2,25 milhões dos recursos previstos.

A maior parte do valor investido será designado para a instalação dos sistemas eletromagnéticos para afastar os pombos, R$2,5 milhões. Serão 25 mil metros quadrados de superfícies energizadas.