Trecho da avenida Tiradentes ficará interditado para obras das 23h às 6h

Em virtude das obras de recapeamento do trecho da avenida Tiradentes, entre a avenida Renato de Andrade Maia e a avenida Paulo Faccini, no sentido Centro, o tráfego de veículos precisará ser interditado das 23h às 6h a partir desta terça-feira (23), cuja ação poderá se estender até domingo (28), fechando a via sempre no mesmo horário. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) definiu trajetos alternativos que poderão ser utilizados por veículos particulares e pelo transporte público.

Tanto o transporte público quanto os veículos particulares terão como alternativa para acessar a avenida Paulo Faccini no sentido Centro o seguinte itinerário: deverão acessar a avenida Renato de Andrade Maia e em seguida a avenida Papa João XII.

Ao todo, 11 linhas municipais e quatro intermunicipais possuem como itinerário a avenida Tiradentes. A previsão é que a obra neste trecho da via deva ser finalizada até domingo (28).