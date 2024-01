Guarulhos abre cinco UBSs no sábado pelo programa Saúde Agora

A Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população neste sábado (27) com consultas, exames, vacinação e atividades educativas do Janeiro Branco e Janeiro Roxo. Das 8h às 16h as UBS Munhoz, Primavera, Morros, Ponte Alta e Soimco estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora.



Conforme o protocolo, é necessário agendar antecipadamente as consultas médicas e os exames de Papanicolau na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). No entanto, todos os outros serviços, como retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e vacinação (incluindo rotina, influenza e covid-19), serão disponibilizados por demanda espontânea.



Além disso, as unidades têm programada uma série de ações educativas em consonância com as campanhas Janeiro Branco, que promove a cultura de paz e a saúde mental, e Janeiro Roxo, que destaca o combate à hanseníase, uma doença infecciosa, contagiosa e de evolução crônica que afeta os nervos e a pele.



Serviço

UBS Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Ponte Alta

UBS Soimco: rua Barão de Melgaço, 101, Cidade Soimco

