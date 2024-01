Mãe e bebê morrem após dedetização em apartamento de vizinho

Uma mulher e seu filho de dois meses morreram após o vizinho realizar um serviço de dedetização no apartamento dele. O caso aconteceu em Santo Domingo, capital da República Dominicana, no último domingo (21).

De acordo com informações da imprensa local, Adele Ruiz de León e seu marido procuraram atendimento médico após a família apresentar fortes dores de cabeça e vômitos, sintomas supostamente causados pela inalação de substâncias tóxicas.

A mãe e o bebê, no entanto, tiveram um quadro clinico mais grave e morreram no hospital. Já o filho mais velho e o marido permanecem internados. Agentes de investigação da Polícia Nacional ainda estão analisando a residência da família e também o apartamento de cima, onde a dedetização foi realizada. As primeiras informações apontam que o serviço foi prestado por uma empresa particular, que não possui credenciamento na República Dominicana, e o responsável foi detido para mais averiguações.