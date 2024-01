Prefeitura beneficia mais de cem famílias com pavimentação de via no Parque Primavera

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta quarta-feira (24) a pavimentação da rua Ursa Maior, no Parque Primavera. Cerca de 120 famílias residentes no endereço foram diretamente beneficiadas. Por meio do projeto Mãos à Obra, foram instalados no local 2,8 mil m² de pavimento intertravado com bloquetes, 1,1 mil metros de guias e sarjetas e rede de drenagem de águas de chuva com 240 metros de tubulações, 12 bocas de lobo duplas e seis poços de visita, que são as estruturas instaladas na rede de drenagem que ligam as bocas de lobo à rede coletora de águas pluviais, permitindo o acesso para limpeza e inspeção.



O prefeito Guti foi conferir de perto o trabalho e aproveitou para agradecer aos moradores que participaram voluntariamente da etapa de colocação dos bloquetes. “Quando o povo se une no mesmo propósito conseguimos conquistar muito mais coisas. Além disso, a participação dos moradores aumenta o sentido de pertencimento e a consciência de que é preciso também ajudar a cuidar da conservação da cidade”, afirmou o chefe do Executivo.



Mãos à Obra



Coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos, o Mãos à Obra é um sistema de pavimentação em forma de mutirão. Moradores dos endereços beneficiados podem participar da etapa de assentamento dos blocos intertravados. Todos os insumos, o projeto e a supervisão técnica são fornecidos pela Prefeitura.



