Bia compartilha com Davi sobre realizações e o seu trabalho no Brás

Na noite desta quinta-feira (25) da casa do Big Brother Brasil, Beatriz e Davi conversaram um pouco sobre a trajetória deles até aquele momento. Bia contou sobre o seu trabalho no Brás e como fica realizada em conseguir proporcionar coisas boas para a sua família, como por exemplo, dar dinheiro para que a mãe vá ao mercado. “Assim que o dinheiro caia na conta, eu dava pra minha mãe ir no mercado e comprar o que faltava”, ela contou.

A guarulhense também explicou um pouco sobre o seu trabalho com lojas no Brás. “Por exemplo, você tem uma lojinha de biquíni, me contrata e eu vou gravar um vídeo divulgando o produto”, esclareceu. Bia completou dizendo que tem a ajuda dos irmãos com a filmagem dos vídeos.