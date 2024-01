Dupla é presa com drogas no estômago no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, prendeu nesta quinta-feira (25) em ações distintas, dois brasileiros tentando embarcar para a França com cocaína.

Policiais federais, em ações realizadas junto aos passageiros de voos internacionais, identificaram, por meio de entrevista e uso do aparelho detector de traços de drogas e explosivos, dois suspeitos que pretendiam embarcar, separadamente, em voo para a França.

Sob as vestes de uma mulher de 19 anos, foram encontradas 77 cápsulas contendo a droga cocaína em seu interior. A suspeita relatou aos policiais que havia engolido outra quantidade de cápsulas com o mesmo conteúdo. Em outra ação, os policiais identificaram um brasileiro suspeito de também ter engolido cápsulas com a droga. Ao ser conduzido à delegacia pelos policiais, ele confirmou as suspeitas.

Ambos os passageiros, em razão do risco às suas vidas, foram conduzidos ao hospital público para expelir com segurança a droga engolida. Tão logo recebam alta hospitalar serão encaminhados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.