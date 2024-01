GCM e Polícia Civil realizam operação integrada no Bonsucesso

Uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil prendeu um homem e averiguou 96 pessoas e veículos, sendo 84 motocicletas, na tarde desta quinta-feira (25) na região de Bonsucesso. A ação de combate a crimes patrimoniais e ao tráfico de entorpecentes contou com agentes da Inspetoria Leste e da Ronda Ostensiva (Romu) da GCM.



Nas averiguações, celulares também foram consultados no sistema pelo Imei, que é a identidade dos equipamentos móveis. Uma das pessoas abordadas foi conduzida ao 4º Distrito Policial por portar um aparelho com registro de furto ou roubo. Ela irá responder pelo crime de receptação culposa, definida no § 3º do artigo 180 do Código Penal, pela falta de cuidado com a origem criminosa do produto adquirido.



Proteja seu celular

A GCM e a Polícia Civil reforçam a importância de anotar o número do Imei, que verifica a procedência do dispositivo, e guardá-lo em um lugar seguro para o caso de emergências. Uma forma simples de verificá-lo é marcar *#06# no teclado de chamadas.

É recomendável também guardar a caixa e a nota fiscal do aparelho, baixar somente aplicativos oficiais e necessários, manter o sistema operacional sempre atualizado, ativar a identificação em duas etapas para proteger ao máximo as contas bancárias, usar senhas para todos os aplicativos, acessórios e assistentes virtuais do celular.

É fundamental que vítimas de furtos e roubos de celulares comuniquem imediatamente a ocorrência e confeccionem boletins de ocorrência para que os produtos sejam recuperados e devolvidos aos proprietários.



