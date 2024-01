Polícia Civil resgata vítima em cativeiro e recupera caminhão roubado na Dutra

Os agentes da Delegacia de Roubo de Carga de Guarulhos conseguiram resgatar uma vítima e um conjunto de Cavalo Mecânico do modelo Volvo/FH440, com mais dois reboques na tarde desta quinta-feira (25). A vítima estava sendo mantida amarrada e sendo ameaçada pelos criminosos em um cativeiro por cerca de quatro horas.

Segundo as investigações, os agentes receberam a informação que de que o caminhão roubado estaria pela rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro no quilômetro 222 próximo ao Centro. Ao intensificar a perseguição com as viaturas, os criminosos abandoaram os veículos roubados e fugiram do local. A vítima foi localizada em um cativeiro na Zona Sul de São Paulo.