Polícia investiga se mulheres trans foram agredidas por seguranças em casa de show

A Polícia Civil investiga a agressão sofrida por mulheres trans após uma roda de samba, na Lapa. Os seguranças do Casarão Firmino, acusado das agressões, devem ser ouvidos nesta sexta na 5ª DP (Mem de Sá).

Um vídeo curto mostra uma das mulheres no chão e sendo agredida por homens vestidos de preto, que, segundo as vítimas, eram seguranças da casa de shows. Uma delas diz que teve o nariz quebrado. Outra ficou com marcas de ferimento na testa, no ombro e no braço.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. Mas os advogados das mulheres querem a mudança da tipificação do crime. Eles sustentam que aconteceu uma tentativa de homicídio.

Em nota nas redes sociais, o Casarão Firmino afirmou que está em contato com as vítimas para oferecer suporte, reconhecendo a gravidade do ocorrido. A casa de show disse também que apoia as investigações, oferecendo todas as informações necessárias às autoridades.

O Casarão disse ainda que os seguranças envolvidos na confusão foram afastados até a conclusão da investigação.