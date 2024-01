GCM prende homem suspeito de crime de ameaça no Mato das Cobras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem armado com faca na noite desta segunda-feira (29) na avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, no bairro Mato das Cobras. Uma equipe da Inspetoria Norte patrulhava preventivamente a região quando deparou com a ocorrência e identificou um indivíduo que poderia ser o acusado de uma denúncia de ameaça e agressão feita por um comerciante pouco tempo antes.

A equipe analisou também que o suposto agressor apresentava ferimentos nas mãos. Devido aos machucados, ele foi detido e encaminhado à UPA São João, onde foi medicado e posteriormente levado ao 7° Distrito Policial, aonde também foram conduzidas a suposta vítima e uma testemunha.

A autoridade policial tomou ciência dos fatos e lavrou boletim de ocorrência por ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal. A pena para esse crime é detenção de um a seis meses, ou multa, que somente se procede mediante representação, que deve ser feita em um prazo de seis meses, definido no artigo 38 do Código de Processo Penal.

