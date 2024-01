Mãe de Daniel Alves sabota tentativa de acordo com suposta vítima de estupro

Maria Lúcia Alves, mãe do jogador Daniel Alves que atualmente está sendo acusado por estupro a uma mulher na Espanha em 2022, divulgou uma foto e o nome da suposta vítima nas redes sociais. Na postagem, Maria Lucia questiona o trauma que a espanhola apresenta ter, sendo que estava dançando e se divertido no registro. A exposição pode fazer com que o jogador permaneça mais 12 anos dentro da cadeia internacional com pena máxima.



O caso tem data prevista para encerramento, no dia 10 de fevereiro e até o momento, os advogados do jogador tentavam realizar um acordo com a defensa da suposta vítima, mas com o ato da mãe, os defensores agora dificultam a possibilidade de um consenso. No país é crime revelar a identidade de uma suposta vítima de crime sexual e os advogados da mulher, dizem que entrarão com um processo contra Maria Lúcia.

- PUBLICIDADE -