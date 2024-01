Parque Shopping Maia oferece várias comemorações de Carnaval durante fevereiro

O Carnaval está chegando e a folia está garantida no Parque Shopping Maia! Ao longo de todo mês de fevereiro, o empreendimento vai oferecer bailinhos e workshops especiais para toda a família aproveitar, incluindo os pets!

O dia 4 de fevereiro já inicia as comemorações com o 7º Bailinho Dente de Leite, das 14h às 18h. A diversão está garantida com banda tocando marchinhas de carnaval, Fit Dance, DJ para animar, arena de brinquedos infláveis e muito mais. Para garantir acesso a tudo isso, basta acessar este site e comprar o ingresso por apenas R?40. Crianças menores de 2 anos não precisam de ingresso!

Nos dias 10 e 11 a diversão fica por conta dos bailinhos de Carnaval! No sábado, das 15h às 17h, acontece o Bailinho do Maia: Uma Festa Colorida! O público já pode preparar a fantasia para curtir muita música, dança, oh personagens favoritos das crianças e uma bandinha carnavalesca! No domingo a festa é dos pets no Bailinho Pet, onde os humanos poderão trazer seus pets já fantasiados para brincar! Das 15h às 16h animais e seus tutores contarão com DJ, desfile pet, muito confete e serpentina!

Já no dia 17 de fevereiro acontece um workshop divertido para toda a família. O Fantasiando Juntos – Workshop Pré- Festa dos Confetes será um momento em que as crianças poderão preparar seus looks e acessórios para a grande comemoração de despedida do Carnaval. Das 15h às 18h serão oferecidas oficinas infantis de customização de abadá e chocalho no P2.

Fechando com chave de ouro, no dia 24 acontece a Festa dos Confetes: A despedida do Carnaval. Das 15h às 17h toda a família poderá curtir o baile de despida trajando o abadá feito na oficina! O Parque Shopping Maia garante muita música, diversão, banda ao vivo tocando de marchinhas, DJ, além de muitos confetes e serpentinas.

As comemorações acontecem no P2! Não fique fora dessa festa!