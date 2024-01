Câmara concede título honorífico de cidadão guarulhense ao empresário Pedro Lopes Brandão

Pedro Lopes Brandão, um dos fundadores da rede Lopes Supermercados e presidente da Apas – Associação Paulista de Supermercados, será homenageado com o título honorífico de cidadão guarulhense na terça-feira (06), às 15h, no plenário da Câmara Municipal, com a presença do prefeito Guti.

A cerimônia de entrega do título reunirá autoridades locais, representantes do setor empresarial da cidade, bem como amigos e familiares do homenageado.

“Guarulhos foi a cidade em que eu e meus irmãos iniciamos nossa história profissional. Esse reconhecimento valoriza a trajetória do empresário supermercadista em Guarulhos, que por meio do seu esforço diário e trabalho árduo gera renda, emprego e contribui com o desenvolvimento da cidade. Eu recebo esse título com muita honra, representando tantos outros empresários que trabalham incansavelmente para entregar o melhor para a mesa de cada família guarulhense. ”

Como presidente da APAS, Pedro está desde 2022.