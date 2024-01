GCM prende homem por tráfico de drogas no Parque Mikail II

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem nesta terça-feira (30) por tráfico de entorpecentes no Parque Mikail II. A equipe em patrulhamento preventivo pela estrada Municipal deparou-se com o acusado, que tentou fugir pela mata mas foi interceptado portando 610 reais em dinheiro. Próximo a ele, a cadela policial farejadora Ventania localizou uma bolsa com 337 porções de drogas embaladas.

A equipe conduziu o suspeito ao 9° Distrito Policial, onde as substâncias foram submetidas a uma perícia técnica e positivaram para 227 embalagens contendo cocaína, 92 com maconha e 18 com crack. Diante das evidências a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e o acusado ficou detido e à disposição da Justiça.



Outro caso



Na segunda-feira (29) o Canil apreendeu outra pessoa com drogas embaladas para suposto comércio ilegal. O acusado, um adolescente de 17 anos, carregava uma pochete contendo 41 gramas de maconha, além de 30 reais, na rua Maria Cerri, Jardim Divinolândia.

Por ser menor de idade os agentes comunicaram imediatamente sua mãe e a autoridade no 9° Distrito Policial, que procedeu a um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O suspeito e a genitora devem se apresentar ao juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, profissional que tem competência para o julgamento de adolescentes.