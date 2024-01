Prefeitura oferece 1.775 vagas gratuitas para castração de cães e gatos em fevereiro

A Prefeitura de Guarulhos abre nesta sexta-feira (2), às 9h, as inscrições para 1.775 vagas de cirurgia gratuita de castração de cães e gatos. Para tentar uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar, no dia e hora já mencionados, a página www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/agendamento para dar sequência ao processo. Cada munícipe pode castrar dois animais a cada seis meses.

As cirurgias serão distribuídas de acordo com o CEP da residência do tutor do animal, entre a sede do Departamento de Proteção Animal (DPAN), no Bonsucesso, e as unidades do Castramóvel estacionadas no estádio Antônio Soares de Oliveira, na rua Francisco Foot, s/nº, Jardim Tranquilidade, e no Esporte Clube Vila Galvão, na avenida Júlio Prestes, 99.

A data e o horário, bem como a preparação do animal para a cirurgia, serão informados aos tutores que concluírem a marcação do procedimento.

