Vila Carmela recebe programa de distribuição de marmitas gratuitas a partir do dia 7

O Food Truck do Bem estará na Vila Carmela a partir do dia 7 de fevereiro e entregará diariamente entre 200 e 250 marmitas gratuitamente à população em situação de vulnerabilidade social da região. O equipamento estará estacionado na rua Pitanga Negra, 85, e as senhas para o almoço começam a ser distribuídas a partir das 11h30. As refeições começam a ser entregues às 12h, de segunda a sexta-feira.

O programa faz parte de uma série de ações da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, para combater a insegurança alimentar no município. O Food Truck do Bem já passou por outros 17 endereços desde sua criação, em agosto de 2021. Até o momento cerca de 160 mil refeições já foram entregues.

No último endereço onde esteve, na EPG Giovani Angelini, Jardim Bondança, o equipamento distribuiu cerca de 8,5 mil refeições.

