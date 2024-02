Bebê é internado em UTI após contrair dengue com cinco dias de vida

Um recém-nascido com cinco dias de vida foi diagnosticado e internado com dengue, após apresentar sintomas de muita febre, dor e diarreia. Segundo o pai de Théo Castro, Nelson Dorin, a criança nasceu em 18 de janeiro e no dia 21 a família foi para casa, mas na manhã seguinte tiveram que voltar para a unidade de saúde por conta do estado do bebê.

Além dos sintomas, o recém-nascido teve desidratação e precisou se alimentar por sonda e receber oxigênio. Ele recebeu alta na tarde desta quarta-feira (31) e hoje deve realizar exames para verificar a evolução da doença. O caso aconteceu no Distrito Federal.