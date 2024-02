Cidade em estado emergencial contrata Gustavo Lima por R$ 1,3 milhão

Uma cidade em estado emergencial, com 30 mil habitantes, contratou um show de Gustavo Lima, pelo valor de R$ 1,3 milhão, para se apresentar nos festejos de Nossa Senhora de Lourdes, em 9 de fevereiro. A cidade é a Campo Alegre de Lourdes, na Bahia.

A contratação acontece em meio a uma situação de emergência vivida pelo município, declarada em setembro de 2023 e válida por 180 dias (até março), por conta da estiagem que atinge a região. Com isso, a cidade ganha o direito de pedir recursos financeiros emergenciais ao estado.

Segundo o site, o show foi contratado sem licitação pelo prefeito Enilson Marcelo Rodrigues da Silva (PCdoB). O valor é três vezes maior do que todo o montante destinado ao orçamento da cultura da cidade em 2023, que foi de R$ 413 mil.

Ainda de acordo com O Globo, o show terá duração de uma hora e meia e o valor de cachê é de R$ 1,1 milhão. Os outros R$ 200 mil custearão o transporte do artista e sua equipe. O valor total foi parcelado em cinco vezes.

No contrato, segundo o site, a cidade ainda deverá arcar com a hospedagem, transporte local, camarim e carregadores de equipamento. “A hospedagem do artista deverá ocorrer em hotel com nível de serviços e comodidade com grau de excelência na cidade onde ficará hospedado’’, dizia um trecho do documento.

Nas redes sociais, a prefeitura local vem anunciando a novidade com entusiasmo. “Agora é oficial! Dia 9 de fevereiro sobem ao palco do nosso município: Gustavo Lima, Tayrone e Francildo Silva – Pisadinha do Vaqueiro. Os festejos de Nossa Senhora de Lourdes estarão repletos de grandes atrações, e você é o nosso convidado especial! Esperamos por você! O Centro de Lazer irá tremer’’, dizia uma postagem no Instagram.