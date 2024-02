Conselheiros do Orçamento Participativo tomam posse para o mandato 2024-2025

A Prefeitura de Guarulhos deu posse nesta quarta-feira (31) aos membros do Conselho do Orçamento Participativo (CMOP) 2024-2025 em cerimônia realizada no auditório da Secretaria de Educação. Foram empossados 30 conselheiros titulares e 29 suplentes eleitos por meio de voto direto em novembro de 2023, que representarão as diferentes regiões do município.

O CMOP atua no levantamento das necessidades dos bairros e tem o papel fundamental de identificar as prioridades de acordo com o orçamento do município, como explicou o prefeito Guti. “Quem já participou desse conselho sabe que muitas das ações que nós tomamos na Prefeitura no que diz respeito a zeladoria, segurança e muitos outros assuntos surgem das reuniões desses conselheiros, que vivem cotidiana e voluntariamente a serviço da população de seus bairros”.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Ações, Apoio e Participação Popular da Secretaria de Governo, Marcelo Feliciano, também exaltou a ferramenta de governança que é o CMOP. “Além de inclusão e representatividade, essa parceria entre poder público e população demonstra a transparência com que a atual gestão emprega os recursos que todos nós como cidadãos destinamos à nossa cidade”.

Os munícipes podem tirar dúvidas sobre o Orçamento Participativo pelo e-mail [email protected] ou com a equipe do departamento citado pelo telefone (11) 2475-8707.

