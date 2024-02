Homem ataca mãe e duas filhas com ácido e foge do local

Uma mulher e suas duas filhas foram alvo de um ataque com uma “substância corrosiva” na noite desta quarta-feira (31). De acordo com as autoridades, o autor do crime está sendo procurando e há a suspeita de que ele conhecia as vítimas.



A Polícia Metropolitana disse que os policiais receberam relatos de que um homem empurrou uma menina de três anos para o chão e jogou uma substância alcalina nela, em sua irmã de oito anos e em sua mãe de 31 anos. O homem tentou escapar de carro após o ataque, mas colidiu com um veículo estacionado e fugiu a pé.



Nove pessoas, entre mulheres que passavam pelo local e policiais que atenderam a ocorrência, ficaram feridas pelo contato com a substância, embora nenhuma das suas vidas esteja em perigo. As principais vítimas foram a mulher de 31 anos e as suas filhas, especialmente a de três anos. “Embora as suas vidas não estejam ameaçadas, a mulher e a menina mais nova podem sofrer consequências para toda a vida. “Pode levar algum tempo até que o hospital seja capaz de dizer a gravidade da situação”, disse o superintendente Gabriel Cameron em comunicado do Met.



A polícia disse que uma caçada humana estava em andamento para encontrar o suspeito, que eles acreditam ser conhecido da mulher “Acreditamos que o homem e a mulher se conhecem. Nossa investigação está em seus estágios iniciais e estamos trabalhando para estabelecer por que esse terrível incidente aconteceu”, disse Cameron. “Embora isso pareça um ataque direcionado, ele é um indivíduo perigoso e precisamos encontrá-lo urgentemente”, acrescentou. O caso aconteceu em Londres na Inglaterra.

