Mulher viaja com namorado mas se apaixona por outro com quem casa

Em meio a uma viagem romântica com o namorado, uma mulher conseguiu o que menos esperava: outro namorado. Kara, contou ao tabloide Daily Star como aconteceu o maior plot twist de sua vida, que começou com uma viagem com o namorado e terminou em uma paixão por outra pessoa. O caso aconteceu no Estados Unidos.

Tudo começou quando Kara e seu ex, que não teve a identidade revelada, começaram a interagir com um grupo de outros turistas durante uma viagem para a Flórida. Entre os novos “amigos’’ estava James, que chamou a atenção da mulher desde o primeiro momento. “Não vou mentir. Achei que ele era um problema! Havia algo entre nós. Não consigo nem explicar’’, conta a americana.

Em uma ocasião, Kara e James foram deixados pelo grupo e acabaram passando a noite sozinhos. Apesar de não chegarem a se beijar por conta do relacionamento de Kara, eles passaram horas conversando, dançando e descobrindo interesses em comum. A química era tanta que até mesmo o ex de Kara percebeu que estava perdendo a namorada.

“Tivemos a última discussão do nosso relacionamento naquela noite e, quando voltei para casa, terminei com ele’’, afirma Kara. Depois disso, os dois (ela e James) passaram três meses conversando pela internet e trocaram o primeiro “eu te amo’’ antes mesmo de darem o primeiro beijo.

Oito meses depois, os dois ficaram noivos em uma viagem para o mesmo local em que se conheceram. “Eu não sabia que ele tinha um anel e me pediu em casamento na praia em frente ao Spinnakers, onde nos conhecemos. Eu disse “sim”, lembra. Kara, então, se mudou para o Reino Unido, país de James, e o casal segue junto até hoje.