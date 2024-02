Bloco do Chocalho é opção para crianças e famílias em Guarulhos

Pais e famílias que buscam um ambiente adequado para curtir o carnaval em Guarulhos, trazendo consigo suas crianças, fiquem tranquilos: o Bloco do Chocalho está de volta e vai receber os foliões, adultos e mirins, no domingo, dia 04 de fevereiro, a partir das 10h, na Rua Maria Tereza, 515, Santa Mena.

O evento é gratuito e chega à sua 7ª edição. Em 2023, cerca de dez mil pessoas aproveitaram o festejo. O público mais comum são crianças acompanhadas de seus pais, avós, tios, padrinhos e madrinhas.

O evento é organizado pelo Espaço de Brincar Pé no Chão, uma iniciativa educacional focada na primeira infância, com apoio da Prefeitura e da iniciativa privada. Sob a coordenação da dupla Gabriela Carvalho e Daniela Falcão, o bloquinho foi idealizado para as crianças brincarem. Os adultos, jovens e idosos de suas famílias também caem na folia.

Em meio a fantasias, cabelos coloridos, serpentina e marchinhas carnavalescas das décadas de ouro, os foliões que frequentam o Bloco do Chocalho mantêm viva a interação social que a festa popular proporciona, sem com isso distorcer a infância das crianças.

“O Bloco do Chocalho surgiu em 2016 para conscientizar sobre a importância da criança ser respeitada enquanto indivíduo, promover a interação social entre elas valorizando a cultura e proporcionar vivências coletivas. O bloquinho foi feito para a criança brincar e, por consequência, a família”, explicam as organizadoras.

Frequentador do bloco desde 2019, junto com seu filho Miguel, de 06 anos de idade, o jornalista Guto Tavares compartilha sua experiência. “É um sentimento meio mágico, lúdico, tem valor cultural. É ótimo vivenciar essa alegria, ver as crianças ocuparem as ruas para livremente se divertirem”, comenta.



Serviço:

O Bloco do Chocalho reúne os foliões no domingo, dia 04 de fevereiro, das 10h às 15h. A concentração acontece na Rua Maria Tereza, 515, Santa Mena. No local há trio elétrico e estrutura para o consumo de alimentos, sucos, água e outras bebidas. Mais informações: 11 98946-5696 // e-mail: [email protected]