Bosque Maia fechará às 15h neste sábado devido ao desfile da Banda Bicha

O Bosque Maia encerrará seu horário de visitação às 15h deste sábado (3). A entrada no parque será permitida até as 14h30. A alteração ocorre para reforçar a segurança durante o desfile da Banda Bicha, tradicional bloco carnavalesco da cidade.

Com a participação da cantora Cláudia Leitte, o evento vai ter concentração a partir das 12h no Adamastor e deverá percorrer a avenida Paulo Faccini entre as 16h e as 20h, horário em que está programada a dispersão, que acontecerá no portão principal do parque, localizado na avenida Papa João XXIII.

A Prefeitura de Guarulhos destacou equipes dedicadas a interdições de trânsito e a dar orientações aos motoristas, assim como um efetivo da GCM para garantir que a folia aconteça sem incidentes.