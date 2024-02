Cão farejador da polícia encontra drogas em galinheiro e homem é preso

A Polícia Civil prendeu um homem por tráfico de drogas. Os policiais apreenderam 924 porções de maconha, 420 de cocaína e 226 de haxixe, além de 2 pedaços brutos de tijolos de crack. Também foram encontrados 25 tubinhos de cocaína, 4 balanças de precisão, 1 tesoura, 1 rolo de plástico e 2 aparelhos celulares.

De acordo com a corporação, parte das drogas estava escondida em um galinheiro e foi encontrada com ajuda de um cão farejador. O restante das drogas foram encontrados no terreno do homem detido pela polícia. O caso aconteceu em Piracicaba.

Os agentes chegaram até o local após cerca de dois meses de investigação sobre um morador suspeito de fazer parte de uma facção criminosa. Um outro homem, suspeito de integrar a mesma quadrilha, foi preso na cidade de Rio das Pedras, também no interior paulista.