Operação Cata-Treco supera 1,1 mil toneladas de materiais recolhidos em 2023

A Prefeitura de Guarulhos divulgou nesta quarta-feira (31) o balanço anual da Cata-Treco, operação de recolhimento de inservíveis porta a porta. Em 2023 os caminhões recolheram 1.150 toneladas de materiais, principalmente móveis, colchões, madeiras, eletrônicos e eletrodomésticos quebrados nas 11.956 ruas, avenidas, travessas e vielas da cidade, percorridas em 52 finais de semana.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, a operação colabora com limpeza e a organização de Guarulhos. “A Cata-Treco possui quatro caminhões que percorrem toda a cidade duas vezes por ano. O serviço complementa a coleta do lixo doméstico e a rede de 32 ecopontos, que no ano passado receberam mais de 67 mil toneladas de materiais que, de outra forma, poderiam ter sido descartados em terrenos, calçadas, praças e rios, causando uma série de problemas à comunidade”.

A passagem dos caminhões é divulgada com antecedência nos endereços beneficiados por meio de faixas, carro de som, redes sociais da Prefeitura e jornais da cidade. A agenda mensal da Cata-Treco também pode ser consultada no site da Prefeitura (www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco).