Cinema promete ‘noite do pijama’ para clientes esquecidos após sessão

Após esquecer os espectadores da última sessão do filme Os Rejeitados, como noticiamos no último domingo (4), o Estação Net Rio aproveitou a situação para fazer um novo tipo de marketing. Pelas redes sociais, o tradicional cinema de rua em Botafogo, revelou que vai fazer uma “festa do pijama’’.

“Na internet, tem gente de todo o canto falando sobre o que ocorreu. Entre aqueles que viveram a situação, muitas pessoas se sentiram muito incomodadas, com razão. Mas outros levaram tudo isso numa boa’’, contou Adriana Rattes, diretora-executiva do Grupo Estação. Foi feito um acordo amigável e aqueles que ficaram presos ganharam ingressos ilimitados para 2024, com direito a acompanhante e pipoca.

De acordo com O Globo, a ideia do cinema é receber diversas pessoas vestidas à caráter, de pijama, para uma noite temática que terá diversos filmes projetados por toda a madrugada. O local ficará fechado para o público. A programação, assim como a data, ainda não foram definidos.