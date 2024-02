Cratera se abre na rua da Consolação e duas faixas são interditadas

Uma cratera de aproximadamente 3 metros se abriu no meio da Avenida da Consolação, no centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira (6). Duas faixas foram interditadas pela Companhia de Engenharia de Trafégo (CET), na altura da Rua Piauí, próximo à estação Higienópolis do Metrô.

O buraco se formou a partir de um solapamento da pista, possivelmente causado por um vazamento.

Funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estão no local para fazer os reparos necessários, com o auxílio de uma escavadeira.

Em nota, a Sabesp pede desculpas pelo transtorno e diz que o abastecimento de água na região não foi prejudicado.