Ipespe faz pesquisa eleitoral em Guarulhos

Valdir Carleto

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), sucessor do antigo Ibope, está mantendo contato telefônico com pessoas residentes em Guarulhos, em pesquisa referente às eleições municipais deste ano.

Perguntam inicialmente qual o grau de satisfação do entrevistado com a atual administração, com notas de zero a dez. Na sequência, pergunta qual o maior problema da atual gestão.

Em seguida, pergunta se a eleição fosse hoje se a pessoa já tem em mente em quem votar, que é a chamada pesquisa espontânea. Diante da negativa, indaga em qual destes nomes tende a votar, casos sejam candidatos: Elói Pietá, Alencar Santana, Lucas Sanches e Jorge Wilson Xerife do Consumidor. Esta é a chamada pesquisa estimulada e, estranhamente, não são citados outros nomes já cogitados, como Americano e Thiago Surfista.

A próxima pergunta é em qual dos quatro nomes anteriormente citados a pessoa não votaria de jeito nenhum. É a medição do índice de rejeição.

Perguntam ainda se algum nome for apoiado por um destes políticos qual teria influência sobre o voto do entrevistado: Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Lula, Guti, Márcio Nakashima, Surfista.

Por último, perguntam, citando nome a nome, qual a imagem que o eleitor tem desses potenciais candidatos: Elói, Alencar, Lucas Sanches, Jorge Wilson Xerife do Consumidor e Americano; e se cogita votar em um deles.

Para concluir, há perguntas sobre idade, grau de escolaridade e religião do entrevistado, bem como a opinião sobre legalização do aborto, liberalização das drogas, quanto a tirar dinheiro dos mais ricos para dar aos pobres e se é a favor de reduzir os salários dos dirigentes de bancos.

Não é informado ao pesquisado quem encomendou a pesquisa.