IPTU prorrogado deve ser pago até esta quarta-feira em Guarulhos

A primeira parcela e a parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Guarulhos deverão ser pagas até esta quarta-feira (7). A decisão da Prefeitura se deu devido a atrasos por parte dos Correios na entrega dos carnês, que chegaram aos contribuintes, em alguns casos, muito próximo ao início dos vencimentos. A parcela única segue com desconto de 10% para o pagamento à vista.

Quem recebeu o carnê após o vencimento original não poderá usá-lo para quitar uma dessas opções, é necessário retirar a segunda via pela internet. Para isso, o interessado deverá acessar o site da Secretaria da Fazenda (https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/guarulho/f?p=628:9), clicar em “2ª Via de Tributos”, colocar o nome da inscrição imobiliária e fazer o log-in. A partir da segunda parcela os boletos presentes no carnê do IPTU já podem ser pagos sem a necessidade de imprimir a segunda via online.

O IPTU está congelado em Guarulhos para os adimplentes desde 2017, quando a atual administração assumiu. Trata-se da cidade com esse imposto há mais tempo sem aumento no país.

