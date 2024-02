Pesquisa mostra que Bolsonaro continua sendo o grande líder da direita

Pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo o grande líder da direita no Brasil.

De acordo com o levantamento, encomendado pelo Partido Liberal (PL), de todos os nomes da direita no país, Bolsonaro é o único, mesmo estando inelegível, que atingiria um percentual considerável em um possível segundo turno das eleições contra Lula em 2026.

Em um cenário hipotético de segundo turno, a pesquisa Paraná Pesquisas revela um empate técnico entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), com 44% e 42% dos votos válidos, respectivamente, mas com vitória de Lula por pequena margem. Michelle Bolsonaro (PL) obteve 38% dos votos válidos contra 45% de Lula, enquanto Tarcísio ficou com 35% contra 56% do petista.

A pesquisa foi realizada na segunda quinzena de janeiro e abrangeu participantes de todos os estados brasileiros.