Grupo Açotubo: há 50 anos transformando aço em negócios vencedores

Desde 1974 fazendo a diferença no mercado siderúrgico no Brasil, o Grupo Açotubo hoje trabalha com diferenciais para agregar valor na vida do cliente. São apaixonados por atender e entender com soluções e têm a missão de transformar o aço em negócio vencedor.

O grupo conta com 100% de trabalho flexível e logística integrada, ao oferecer barras de aço, aços inoxidáveis, tubos de aço carbono, conexões e flanges, soluções integradas e sistemas de ancoragem.

Vinicius Bassi, gerente executivo de marketing, ressalta que durante este meio século, o grupo sempre foi movido em fazer a diferença com uma gestão familiar. “Estamos há 50 anos transformando aço em negócios vencedores, prevalecendo com a essência e os valores familiares”, comentou.

A empresa comemora os seus 50 anos no próximo dia 20 de fevereiro, com a visão de investir em pessoas, na tecnologia e na infraestrutura.