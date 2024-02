Guarulhos inicia a entrega de uniformes e materiais escolares para 120 mil alunos

A Prefeitura de Guarulhos deu início à entrega dos uniformes e dos kits com materiais escolares para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. Nesta terça-feira (6) o prefeito Guti, o secretário de Educação Alex Viterale e a subsecretária Fábia Costa acompanharam as entregas nas EPGs Cesar Lattes, no complexo do CEU Continental, e Dorcelina de Oliveira Folador, no Parque Jurema.

As entregas aconteceram durante a reunião de famílias e educadores, primeiro contato da escola com a comunidade e os responsáveis pelos alunos para a apresentação das ações e projetos pedagógicos. Nesta quarta-feira (7) mais de 120 mil estudantes voltam às aulas nas escolas da rede própria e parceira com grande expectativa para o novo ano letivo.

“Nossos alunos vão começar 2024 com uniforme escolar de primeira linha, com jaqueta impermeável, calça, bermuda, camisetas, além de um kit com materiais escolares excelentes, que vão potencializar a aprendizagem dos estudantes, ajudá-los a despertar novas descobertas e um mundo cheio de possibilidades e conquistas”, comemorou o prefeito Guti enquanto ele e o secretário Viterale testavam com água um dos itens impermeáveis do uniforme escolar.

Guti observou ainda que a educação não é feita somente na escola, dentro da sala de aula. “Ela é feita todos os dias dentro dos lares de todos vocês. Os exemplos dos pais e responsáveis para seus filhos ensinam muito mais que a sala de aula e podem fazer a diferença na vida dessas crianças”, disse o chefe do Executivo.

Além da jaqueta impermeável com capuz para os dias mais frios, o kit de uniforme escolar que os alunos vão receber é composto por calça, bermuda, camisetas de mangas curtas e longas, meias, camiseta de mangas longas e tênis.

Já os kits com materiais escolares são compostos por diversos itens adequados às faixas etárias e às atividades realizadas durante o ano escolar, tais como lápis, borracha, caderno, giz de cera, massa de modelar, canetinhas, entre outros, entregues desde a Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e também para a EJA. Junto com os kits também será entregue uma mochila, produzida com material 100% poliéster, para os ensinos Infantil e Fundamental.

“Mais que um item de conforto e proteção para as crianças, os uniformes escolares ajudam a identificar quem são os alunos que estudam nas escolas da Prefeitura, e isso torna seu deslocamento para a unidade muito mais seguro. Essa é a nossa prioridade, atuar no desenvolvimento dos pequenos ao mesmo tempo em que oferecemos um ambiente mais seguro e saudável, escolas modernas e amplas, com monitoramento por câmeras e alimentação balanceada. Tudo isso faz com que as crianças aprendam cada vez mais”, disse o secretário Viterale.

Nos próximos dias a Secretaria de Educação dará continuidade à entrega dos uniformes e dos kits com materiais escolares para os alunos, conforme cronograma que vai atender todas as 260 unidades da rede municipal e parceira.

Novas escolas com mais tempo de permanência dos alunos

Em 2024 a Prefeitura enfatiza ainda mais o compromisso da administração com a educação pública e, para tanto, aumentou significativamente o número de escolas e ampliou o tempo de permanência dos alunos em mais unidades.

De um total de 260 unidades escolares da rede municipal, 121 escolas contam com aulas no período integral e atendem aproximadamente 30 mil alunos. Além disso, a Prefeitura extinguiu o período intermediário nas escolas, garantindo atendimento de cinco horas diárias, o que significa 200 horas de aulas a mais no decorrer do ano.