Tasca do Brooklin da Quinta do Olivardo tem Rodízio Português todos os fins de semana

A Tasca do Brooklin, unidade da Quinta do Olivardo em São Paulo, tem uma novidade para 2024: rodízio português, por 189 reais, todos os fins de semana e feriados. A partir de agora, os amantes da culinária lusitana podem vivenciar uma experiência gastronômica completa, em uma das casas portuguesas mais famosas do estado.

Os sabores autênticos de Portugal começam a se revelar nas entradas, cuidadosamente selecionadas, incluindo o clássico Pão Português, Bolo do Caco, o Croquete de Picanha, o Bolinho de Bacalhau, Punheta e a tradicional Alheira, garantindo uma explosão de sabores, desde o início da refeição. Sem contar com os antepastos, que elevam a experiência, oferecendo uma seleção refinada de Caponata, Patê de Sardinha Portuguesa e o sabor único do Patê de Bacalhau.

Os pratos principais, que são os mais esperados, também são verdadeiras estrelas do rodízio, com especialidades como a suculenta Parmegiana de Mignon, o Bacalhau as Gambas, o clássico Bacalhau Gomes de Sá, além do Bacalhau à Moda da Tasca. Cada prato é uma obra-prima que transporta os clientes diretamente para as autênticas tabernas portuguesas.

As sobremesas encerram o tour gastronômico com chave de ouro. O cardápio conta com Pastel de Nata, Pastel de Santa Clara, Quindim Coimbra e a clássica Rabanada, proporcionando um toque doce e reconfortante ao final da refeição. Para quem preferir, a casa também trabalha com opões à la carte.