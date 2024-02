Acolhimento marca o início do ano letivo para mais de 120 mil alunos da rede municipal

Nesta quarta-feira (7) mais de 120 mil alunos matriculados na rede municipal voltaram às aulas nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos. Na EPG Alfredo Volpi, na Vila Rio de Janeiro, as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foram recebidas pelos gestores e professores com o acolhimento característico de início do ano, repleto de grandes expectativas e muita alegria.

Luciene Silva Alves, de 45 anos, e José Alves, 51, pais da aluna Alice Sales da Conceição, do 1º ano, contam que o casal combinou quem fica responsável por trazer a filha para a escola e quem vai buscá-la ao término do período. “Ela estuda na EPG Alfredo Volpi desde os quatro anos e eu gosto muito daqui, confio nos professores”, disse Luciene, enquanto José reforçou a parceria com a esposa. “É meio puxado, tem que dormir cedo para acordar de manhã, mas tudo dá certo”.

O início do ano letivo também foi marcado pelo encontro das equipes escolares e pela 1ª reunião de famílias e educadores, oportunidade para os professores mostrarem aos pais e responsáveis as ações e os projetos pedagógicos da unidades. “O acolhimento, o estreitamento de laços, o diálogo e a parceria entre a escola e as famílias é muito importante. Por isso, neste início do ano reforçamos hábitos diários e simples, porém significativos, como receber as famílias e as crianças no portão da escola”, comentou Betina Santos Lopes, diretora da EPG Alfredo Volpi.

Sobre as expectativas dos professores em relação a 2024, a equipe foi unânime em dizer que o início do ano é momento oportuno para aproveitar a energia dos alunos. “Os educandos começam o ano muito curiosos para saber o que vão aprender, principalmente a turma do 5º ano, que está aqui desde a creche e tem um vínculo muito grande com todos os professores. Então conversamos bastante sobre o que vamos ver e eles estão muito ansiosos e animados, voltaram das férias cheios de gás”, afirmou a professora Tania Minarelli, também da EPG Alfredo Volpi.

E se por um lado o período das férias escolares encheu as crianças de saudades da escola e dos amiguinhos, por outro a volta às aulas também significa estar juntos e aprender ao lado da turma. “Esse é o meu amigo Jackson e esse é o Henrique. Neste ano eu acho que vamos estudar muito, aprender a ler e a escrever”, disse Caio Felipe Moura, aluno do 1º ano.

Uniforme e materiais escolares

Durante a reunião com as famílias, que aconteceu nesta terça-feira (6), a Secretaria de Educação deu início à entrega dos uniformes e dos kits com materiais escolares para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além da jaqueta impermeável com capuz para os dias mais frios, o kit de uniforme escolar que os alunos vão receber é composto por calça, bermuda, camisetas de mangas curtas e longas, meias, camiseta de mangas longas e tênis.

Já os kits com os materiais escolares são compostos por diversos itens adequados às faixas etárias e às atividades realizadas durante o ano escolar, tais como lápis, borracha, caderno, giz de cera, massa de modelar, canetinhas, entre outros. Junto com os kits também será entregue uma mochila, produzida com material 100% poliéster, para os ensinos Infantil e Fundamental.

Nos próximos dias a Secretaria de Educação dará continuidade à entrega dos uniformes e dos kits com materiais escolares para os alunos, conforme cronograma que vai contemplar todas as 260 unidades da rede municipal e da rede parceira.