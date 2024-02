Folia do Guaru agita o Carnaval no Sesc Guarulhos

A Folia do Guaru está de volta para agitar o Carnaval! De 10 a 13 de fevereiro, a edição Encontro das Águas traz apresentações gratuitas para todas as idades, com musicais, bloquinhos, oficinas de confecção e customização de adereços e muito mais, além de contar com a drag queen Helena Black, mestre de cerimônias que vai animar todos os presentes. Caia na Folia do Guaru!

Confira a programação abaixo:

Os Chorões da Pisadinha

Dia 9/2 (sexta), das 19h30 às 20h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso Não recomendado para menores de 10 anos

Chorões da Pisadinha é um projeto que mistura clássicos do Emo Nostalgia e Rock anos 2000 com músicas atuais, como o Peseiro, arrocha e o pagode.

Brincando com o Carnaval

Com Cia BURUCUTU

Dia 10/2 (sábado), das 13h às 14h30.

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

A partir de personagens clássicos e marchinhas carnavalescas, a Cia BURUCUTU conta a história do carnaval, desde a sua origem no século XVII até seu crescimento.

Bloco Unidos do Swing

Carnaval Jazz

Dia 10/2 (sábado), das 16h às 17h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Carnaval Jazz do Unidos do Swing, combina a criação de músicas, figurinos, cenas e alegorias inspirados no carnaval de rua de New Orleans com o Carnaval Brasileiro, incorporando dança, circo e música.

Máscaras de Carnaval

Com Sítio do Astronauta

Dias 11, 18 e 25/2 (domingos), das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes – Lab A – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

A oficina transforma sacolas plásticas de supermercados em máscaras e adereços carnavalescos personalizados, estimulando a criatividade e a imaginação.

Oficina de Barangandã

Com Educadoras do Espaço de Brincar

Dias 11 e 12/2 (domingo e segunda), das 11h às 12h30

Jardim Interno – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Atividade de confecção do barangandã, brinquedo que criado a partir de materiais simples, como papel e barbante, que pode ser utilizado para a diversão dos foliões.

Coroas de folhas

Com Agentes de Educação Ambiental

Dias 10 e 11/2 (sábado e domingo), das 11h às 12h e das 15h às 16h

Praça de Convivência – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Nessa experiência de criação de coroas de folhas, cada acessório se torna único, refletindo não apenas a exuberância do carnaval, mas também a conexão especial com a natureza, transformando a celebração em uma expressão autêntica e sustentável.

TPM na Pista

Com Coletivo Todas Podem Mixar

Dia 10/2 (sábado), das 17h30 às 18h30 e de 11 a 13/2 (domingo a terça), das 14h30 às 16h

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Coletivo Todas Podem Mixar (TPM) anima os intervalos entre as apresentações musicais da Folia do Guaru com canções carnavalescas variadas. A cada dia, uma nova DJ apresenta um repertório pra manter todas as pessoas animadas!

Ô Abre Alas: Vem customizar!

Com Projeto do Presente

Dias 10, 11, 12 e 13/02 (sábado a terça), às 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Sala 3 – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Nessa oficina, os participantes podem criar e decorar máscaras, capas ou tiaras carnavalescas com diversos materiais festivos.

Minha Roupa Mágica

Com Cuca Duarte

Dias 10, 12 e 18/2 (segunda, sábado e domingo), das 10h às 12h e das 14h às 16h

Sala 2 – Curumim – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Nesta atividade, os foliões podem transformar suas fantasias de carnaval com adereços que acendem, piscam e se movimentam.

Ateliê de Experimentações: Miçangas

Com Educadores do Sesc

Dias 10, 17 e 24/2 (sábados), das 10h às 12h e 12/2 (segunda), das 11h às 13h

Espaço de Tecnologias e Artes – Lab B – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Ateliê de Experimentações é um espaço para testar e conhecer diversos materiais e técnicas. Neste mês, é possível experimentar as diferentes possibilidades de trabalho com miçangas.

Oficina Sensorial Criativa com Spirulina

Com Coletivo Brincá

Dias 10, 11 e 25/02 (sábados e domingos), das 14h às 15h30 e das 15h45 às 17h45

Espaço de Brincar – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

Nesta oficina, será apresentado a Spirulina, um elemento presente no fundo do mar, trazendo uma experiência sensorial e de descobertas do paladar e do olfato.

Bailinho de Carnaval

Com Trupe Pé de Histórias

Dia 11/2 (domingo), das 13h às 14h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

Em ritmo de carnaval, a Trupe Pé de Histórias convida toda a turma para dançar ao som de canções que vão de Lamartini Babo a Raul Seixas.

Pagogeu – Pagode dos anos 90

Dia 11/2 (domingo), das 16h às 17h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Pagogeu, fanfarra que resgata grandes sucessos do pagode 90 ao som de sopros e percussões realiza uma apresentação para animar a Praça de Convivência.

Folia dos Bonecões

Com Paulo Farah

Dias 11, 12 e 13/2 (domingo a terça), das 15h30 às 17h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

Para se sentir no famoso Carnaval de Pernambuco, a Folia do Guaru traz os bonecões de Olinda para brincar com as crianças e suas famílias.

Meu Bloquinho de Lata

Com Cuca Duarte

Dias 11, 13 e 17/2 (terça, sábado e domingo), das 10h às 12h e das 14h às 16h

Sala 2 – Curumim – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Neste laboratório criativo, os participantes podem criar diversos instrumentos musicais, como tambores, flautas e tamborins, a partir de materiais recicláveis e naturais.

CantaVento na Folia

Dia 12/2 (segunda), das 13h às 14h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O CantaVento prepara uma apresentação musical com marchinhas, frevos e cirandas para que todas as famílias possam dançar e cantar juntas.

Unidos de Vila Maria

Dia 12/2 (segunda), das 16h às 17h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

A Escola de Samba Unidos de Vila Maria, juntamente com seus ritmistas, passistas, malandros e mestre-sala e porta-bandeira tomam conta da Praça de Convivência trazendo uma apresentação com diversos sambas carnavalescos.

Confetes Naturais

Com Agentes de Educação Ambiental

Dias 12 e 13/2 (segunda e terça), das 11h às 12h e das 15h às 16h

Centro de Educação Ambiental – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Para pular o carnaval de uma forma mais sustentável, esta atividade propõe a criação de confete a partir de folhas secas e furadores temáticos.

Duo Badulaque

Dia 13/2 (terça), das 13h às 14h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

Em ritmo de marchinha, maracatú, côco e afoxé, o grupo Duo Badulaque apresenta canções autorais, marchinhas tradicionais e versões de músicas infantis consagradas, animando toda a família.

Bloco Kaya na Gandaia

Dia 13/2 (terça), das 16h às 17h30

Praça de Convivência – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Kaya na Gandaia mistura música brasileira e jamaicana, formado pela Bateria Destemida do Forte, regido pelo mestre Gabi Toledo, com uma banda da cena de reggae e sound system,

junto aos vocais Lei Di Dai, coroada rainha do dancehall brasileiro e Daguima, um dos fundadores do bloco.

Um Estandarte Para seu Carnaval

Com Lidia Martiniano

Dia 13/2 (terça), das 11h às 13h, 20 e 27/2 (terças), das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes – Lab A – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Nesta atividade, os participantes têm a oportunidade de explorar a tradição do Carnaval brasileiro, criando seu próprio estandarte. Durante a ação, é possível aprender técnicas de colagem, como a seleção e recorte de imagens e a montagem de composições visuais. Nesta ação, é desejável que os participantes tenham idade para utilizar tesouras e estiletes.

Após o fim da Folia de Guaru, o Sesc Guarulhos segue com a festa para os pequenos com duas atividades no dia 18 de fevereiro (domingo):

Parangolúdico

Com Educadoras do Espaço de Brincar

Dias 18 e 25/2 (domingos), das 11h às 12h30

Sala 6 – Grátis | Retirada de senhas no local 30 min antes da atividade

Livre

Criação de peças de Carnaval para as crianças, com muitas cores e brilho.

Baile Brincá

Com Coletivo Brincá

Dia 18/2 (domingo), das 14h às 15h30

Sala 4 – Auditório – Grátis | Sem retirada de ingresso

Livre

O Baile Brincá apresenta marchinhas, afoxés, sambas de roda, samba reggae, músicas da infância e canções autorais adaptadas para um formato festivo. O foco da apresentação é a criação de memórias e laços familiares.