Parque de diversões retorna para mais uma temporada em Guarulhos

A diversão chegou para mais uma temporada no Shopping Bonsucesso! O empreendimento recebe o Gold Star Park, um parque com diversas atrações montado no estacionamento do shopping!

O espaço conta com diversos brinquedos, como roda gigante, kamikaze, autopista, crazy dance, mini montanha russa, carrossel e trenzinho. A entrada é gratuita e para ter direito a tudo isso basta garantir os tickets na entrada por apenas R?10 cada.

As famílias terão diversão garantida de segunda a sexta, das 16h às 22h e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 22h.

Não perca essa oportunidade!