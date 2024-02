Programação do carnaval em Guarulhos espalha folia por toda a cidade

O carnaval 2024 em Guarulhos já começou e a programação está recheada de atividades espalhadas por toda a cidade, nos espaços educacionais, parques e praças. Além dos blocos de rua, que já deram o pontapé inicial na cidade, o folião guarulhense tem a oportunidade de aproveitar grandes festanças, intensa programação que segue até o dia 10 de março.

Tem folia e baile de carnaval nesta quinta-feira (8) no Cemear, às 16h, e no CEU Vila São Rafael às 19h. Já a Carnaeróbica acontece nesta sexta-feira (9), a partir das 18h30, no CEU Jardim Cumbica, e o Carnavôlei no CEU Rosa de França às 19h.

A centenária Banda Lira de Guarulhos apresenta o Carnaval Retrô com marchinhas carnavalescas de todos os tempos. Nesta sexta-feira o grupo se apresenta no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena às 13h30. Já nos dias 11 e 13 de fevereiro, domingo e terça-feira, o grupo embala o público do Bosque Maia das 15h às 18h.

No sábado, dia 10, o Bloco Maria Sapatão reúne os foliões na rua Presidente Prudente, no Centro, a partir das 14h. Já no domingo (11) é a vez do Bloco 36 horas espalhar alegria no Parque Transguarulhense, com concentração a partir das 12h. A cidade conta com 12 blocos, associados à União dos Blocos de Rua de Guarulhos.

Confira a programação completa do carnaval 2024, com horários e endereços, em https://www.guarulhos.sp.gov.br/carnaval2024.