Proteção Animal recebe doações de vários itens para gatos

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos tem recebido desde o início deste mês doações de diversos itens para felinos. As ações são motivadas pela divulgação do acolhimento de 58 gatos abandonados em gaiolas ao lado da sede do órgão, no Bonsucesso, no dia 30 de janeiro. Os animais, incluindo sete filhotes que nasceram um dia após o recolhimento, passaram por avaliação e tratamento, quando necessário, e seguem em preparação para adoção.

Até o momento a Rações Renata doou ao DPAN 120 quilos de ração, 250 quilos de areia higiênica e cem sachês com alimento pastoso. Já o hospital Ponto Vet doou os seguintes medicamentos: 67 unidades de Ketojet, Avius (31), Argemox (7), Cardio Plus (2), Pro Gastro (2), Intistem (3), Pro Coluna (2), Proderma (1), Megaton (21), Ceftrat (1), Queter (1), Nectal (5), Venilog C Plus (3), Aderocal D3 (3), Tears (2), Sanadog (3), Celoconazol (3), Silício (2), Driptol (4) e Sementra (2).

A diretora do DPAN, Juliana Kopczynski, falou sobre as ações. “Foram muitos animais que chegaram repentinamente e as doações têm sido fundamentais para atendermos todos da melhor forma possível”, disse a gestora, que também agradeceu pelos produtos recebidos.

Como ajudar

Para doar alimentos, medicamentos, itens de higiene, roupas, caminhas, brinquedos, entre outros itens, basta entrar em contato com o DPAN pelo telefone (11) 2475-9877 ou pelo e-mail [email protected].