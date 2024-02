UNG oferece oportunidades de emprego em diversas áreas

A Universidade Guarulhos (UNG) abriu 11 vagas de trabalho, as quais estão distribuídas entre os campi Centro e Itaquaquecetuba. As oportunidades oferecidas contemplam as áreas de Administração, Comercial, Saúde, Atendimento (PCD), Jovem Aprendiz e Portaria. Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo ou site do Peixe 30 (www.peixe30.com) até o dia 09 de fevereiro.

Na plataforma, o candidato terá mais informações sobre as vagas e poderá gravar um vídeo para “vender seu peixe”, contando em 30 segundos suas experiências profissionais e competências. A rede também permite fazer network com demais profissionais e testes para descobrir as habilidades em que mais se destaca.

A UNG é uma Instituição de Ensino Superior com mais de 50 anos de tradição, levando conhecimento por meio de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, nas áreas de Exatas, Humanas, Saúde e Negócios.