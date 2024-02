Brotas terá cinco dias de folia com turismo aquecido

Muita festa e refresco é tudo que o bom folião espera em um Carnaval de muito calor como é previsto na festa deste ano. A capital nacional do turismo de aventura, Brotas, no interior de São Paulo, está com tudo pronto com uma programação de cinco dias que começa nesta sexta-feira, 9. E o turismo prevê uma arrecadação bastante aquecida, superior a R$ 11,5 milhões.

A estimativa é da Secretaria Municipal de Turismo, que em pesquisa com a rede hoteleira da estância já confirmou 95% de ocupação nas hospedagens para o período.

“Aguardamos um público superior a 30 mil pessoas, com um ticket médio de R$ 550,00. Além da ampla maioria, já com reservas para passar o feriado no destino turístico, recebemos também uma parcela de turistas que vêm para passar o dia, um perfil representado por moradores da região e que contribui também com a movimentação do setor”, destaca Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas.

Além dos atrativos sempre muito procurados em feriados prolongados, como o rafting, tirolesa, boia cross e atividades oferecidas em ecoparques e resorts, Brotas também movimenta seus espaços públicos com uma programação de Carnaval.

Nesta sexta-feira, 9, às 21h, tem show na Praça Amador Simões, com o grupo Barulhinho Bom. Sábado, 10, tem marchinhas de Carnaval com a Banda Soul Mundo, no calçadão da Avenida Mário Pinoti. Domingo, 11, tem Matinê no Centro Comunitário, com a Banda Cuba Livre, às 15h; a banda Soul Mundo volta a animar a cidade na Alameda do Parque dos Saltos, às 19h; e a partir das 20h a folia volta na praça Amador Simões, com shows dos grupos Contraste e Malaka.

Na segunda-feira, 12, às 17h, tem marchinhas de Carnaval com a Soul Mundo no calçadão da Mário Pinotti; e na terça, 13, marchinhas de Carnaval com a Banda Soul Mundo na Alameda Parque dos Saltos, às 17h.

Neste ano, tem também a volta dos famosos blocos de Carnaval Vira-Latas, Força na Peruca e Pira no Pepira. Os desfiles acontecem nos dias 10 e 12, a partir das 21h, na avenida Rodolfo Guimarães.