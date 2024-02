‘Só não queimou a cama’ diz dono de casa destruída por botijão de gás

A explosão de um botijão de gás destruiu todos os móveis da casa de um homem que morava com o neto. O incêndio aconteceu na tarde desta sexta-feira (9). A explosão atingiu a vítima enquanto ela fazia o almoço e queimou 60% do corpo da vítima, com queimaduras de primeiro e segundo grau.

O dono da casa, Naur Rosa da Costa, é o outro avô de consideração do rapaz de 26 anos. Ele foi avisado por vizinhos que a casa estava em chamas e foi até o local. O caso aconteceu em Campo Grande (MS).

“Meu neto de consideração mora aqui com o avô de sangue, o que se sabe é que ele estava cozinhando, houve o vazamento, começou o incêndio e os vizinhos já tinham realizado o combate com um balde, tiraram a moto, para não perder, mas foi tudo, fogão, destruiu a cozinha, a sala, a TV, o forro, ficou só a cama”, conta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e gastou 2 mil litros de água no rescaldo.

Tudo o que o avô e o neto tinham, se perderam nas chamas.

Ainda de acordo com o tenente Ortega do Corpo de Bombeiros, a vítima teve muitos ferimentos, ao ficar presa na casa no momento das chamas.