Fresno, Esteban Tavares, Ananda e The Seer entram no line-up da “Blast Party” com The Calling, Sleeper Signal e Plutão Já Foi Planeta em Guarulhos

É com grande entusiasmo que anunciamos o line-up final para a “Blast Party”, festival em comemoração aos 15 anos da gravadora Blast Stage Records. Este evento promete ser uma explosão de hits, reunindo algumas das bandas mais icônicas e promissoras do cenário musical brasiileiro e mundial. As bandas confirmadas são The Calling, Plutão Já Foi Planeta, Sleeper Signal, Fresno, Esteban Tavares, Ananda e The Seer. Os ingressos para a “Blast Party”, que acontecerá no dia 27 de abril no Espaço Inter, uma das maiores casas de Guarulhos (SP), custam entre R$ 85 e R$ 110 e já estão disponíveis no site da Q2 Ingressos em https://quero2ingressos.com.br/events/the-calling-inter-garulhos.

Em parceria com o Instituto Campeão Brasileiro, a “Blast Party” irá receber doações de alimentos não perecíveis no dia do evento e no horário comercial diretamente no instituto. Fundado em 12 de dezembro de 1986, o Instituto Brasileiro Campeão dedica-se a apoiar organizações sem fins lucrativos em todo o Brasil. Com foco no desenvolvimento dos direitos humanos, tornou-se uma referência na área, impactando comunidades e melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Atualmente, auxilia mais de 600 organizações em diversas áreas, como educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente e assistência social. O Instituto Campeão fornece suporte e recursos para fortalecer essas entidades, ajudando-as a alcançar seus objetivos.

Serviço:

Blast Party – 15 anos da Blast Stage Records com The Calling, Plutão Já Foi Planeta e Sleeper Signal.

Local: Espaço Inter

Abertura dos Portões: 17h

Quando: 27/04/2024

Endereço: Avenida João Cavalari, 83 – Vila Hermínia – Guarulhos (SP)

Ingressos: https://quero2ingressos.com.br/events/the-calling-inter-garulhos