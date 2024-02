HMCA moderniza área hospitalar e personaliza a UTI e o pronto-socorro

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), referência no atendimento pediátrico no município de Guarulhos e na região do Alto Tietê, revitalizou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o centro cirúrgico e o ambulatório do hospital, além de adquirir equipamentos modernos como uma tomografia computadorizada e um aparelho de raios X digital.



A UTI passou por uma reforma que trouxe um ambiente personalizado voltado para a pediatria com o objetivo de valorizar a humanização dos pacientes, acompanhantes e colaboradores da área da saúde.

A personalização, contudo, não está restrita à UTI, ela engloba ainda o pronto-socorro e o ambulatório para que as crianças se sintam mais à vontade no ambiente hospitalar e para diminuir a carga de estresse que qualquer tratamento médico, principalmente para uma criança, acarreta. “Essas melhorias visam a aperfeiçoar cada vez mais a infraestrutura e proporcionar um atendimento de mais qualidade aos pacientes”, comentou o prefeito Guti.



Para a gerente administrativa do hospital, Rosana Pereira Vieira, “essa incansável procura pela modernização e humanização do ambiente hospitalar proporciona um local ainda mais seguro e eficiente para a realização de procedimentos de urgência e principalmente cirúrgicos, permitindo que os profissionais de saúde exerçam seu trabalho com mais precisão e humanização”, afirmou.