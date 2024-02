Mais Futuro abre inscrições para cursos gratuitos nos CEUs e demais espaços educacionais

Na próxima semana, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para inúmeros cursos gratuitos oferecidos pelo programa Mais Futuro a partir do dia 26 de fevereiro em todos os CEUs da cidade, além do Parque Júlio Fracalanza, do Adamastor, do Cemear e do Cemea Chico Mendes. As vagas em atividades como danças, lutas, games, skate, música, ginástica, dentre outras opções, são destinadas a crianças, jovens e adultos.

A matrícula deve ser feita pessoalmente, das 8h às 17h, na secretaria da unidade do curso escolhido. Para proceder à inscrição os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. A fim de viabilizar as inscrições com mais rapidez, as matrículas para os cursos devem ser feitas de acordo com o seguinte cronograma de datas: ginásticas (segunda-feira, dia 19), línguas (terça-feira, dia 20), arte e tecnologias (quarta-feira, dia 21), lutas, dança e esportes radicais (quinta-feira, dia 22) e esportes de quadra (sexta-feira, dia 23).

A entrega de senhas para todas as modalidades do projeto EducaDança acontece na próxima segunda-feira (19), a partir das 8h, no Auditório 8 do Adamastor.

Nos CEUs há vagas para os cursos de capoeira, teatro, alfabetização digital, balé, pilates, dança do ventre, games, inglês e muito mais. Já o Cemear oferece aulas de artesanato, corte e costura, ginástica geral e violão. A lista completa de vagas para o 1º semestre com horários, turmas e locais pode ser acessada pelo link bit.ly/maisfuturo_2024.

Desde 2022 o programa Mais Futuro leva educação, cultura, esporte e lazer para alunos da rede municipal e a população em geral. A iniciativa oferece mais de 100 mil vagas entre cursos e oficinas, divididos em 17 polos de atendimento.