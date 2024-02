Saúde Agora abre quatro UBS no terceiro sábado de fevereiro

Neste sábado (17), das 8h às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Jardim Acácio, Soberana e Marcos Freire estarão abertas pelo programa Saúde Agora para prestar atendimento aos munícipes das quatro regiões de Guarulhos (Centro, Cantareira, São João/ Bonsucesso e Pimentas/Cumbica).

Serviços como consultas médicas e exame de prevenção do câncer do colo de útero (Papanicolau) são os únicos que devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Para a vacinação de rotina, contra a covid-19 ou a gripe, basta comparecer a uma das unidades com documento com foto e carteirinha de vacinação.

Testagem rápida para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos também são realizados sem a necessidade de agendamento.

As ações de educação em saúde serão voltadas para a campanha do Fevereiro Pink, mês em que o programa Movimenta Saúde intensifica as atividades de conscientização e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como HIV, herpes genital, sífilis, infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e hepatites virais B e C. Além da oferta de preservativos e execução de testes rápidos, as UBS também realizam a imunização contra o HPV e as hepatites A e B. As UBS Jardim Acácio e Soberana ainda abordarão a prevenção contra a dengue.

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Acácio: avenida Silvestre de Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire