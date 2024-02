Prefeitura e Sebrae abrem espaço de atendimento ao microempreendedor individual no Pimentas

O microempreendedor individual da região do Pimentas ganhou mais um incentivo nesta sexta-feira (16) com a abertura de um ponto do Sebrae Aqui. Graças a uma parceria entre a instituição e a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Trabalho, a unidade começa a funcionar dentro do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Marcos Freire, instalado na estrada do Capão Bonito, 53.



O Sebrae Aqui é a porta de entrada para quem busca uma solução para começar a empreender ou para quem já empreende e precisa de auxílio e esclarecimentos sobre gestão empresarial, oferta de serviços e orientações sobre abertura, alteração, atualização, baixa, declaração anual, débitos e parcelamento de forma presencial por um agente Sebrae capacitado para o exercício das atividades inerentes à função como forma de prestar assistência aos empreendedores locais.



Além da unidade Pimentas também é possível receber orientações no Macedo, na avenida Monteiro Lobato, 734. Os atendimentos nessa unidade e na do CIC Marcos Freire acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Para o prefeito Guti, o brasileiro é um povo empreendedor e sonhador, mas que muitas vezes deixa o sonho do negócio próprio de lado por falta de orientação. “Guarulhos tem cerca de 130 mil MEIs (microempreendedores individuais), então essa parceria é importantíssima para que o cidadão possa cada vez mais empreender e gerar renda”, disse.



“Parceria é a boa política pública e hoje é um dia muito especial para o guarulhense, pois estamos aqui fomentando o empreendedorismo. Temos que buscar caminhos de geração de renda. Empreender tem riscos e é desafiador, mas o Sebrae está aqui para ajudar nesse caminho”, afirmou o superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.