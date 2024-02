Curso gratuito de administração de redes Windows tem 100 vagas abertas em Guarulhos

Estão abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para cem vagas do curso gratuito de administração de redes Windows. A oportunidade é oferecida graças a uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e o governo do Estado, por meio do programa Qualifica SP.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no portal www.qualificasp.sp.gov.br. São 50 vagas para o período da manhã e outras 50 para a tarde.

Entre os requisitos para participar estão ter idade entre 16 e 24 anos, morar em Guarulhos e possuir ensino fundamental completo. Não é necessário realizar processo seletivo e as aulas têm previsão de início em março, com quatro meses de duração.

As aulas acontecerão presencialmente e estão disponíveis turmas no Senai Celso Charuri (avenida Carmela Dutra, 380, Jardim Presidente Dutra) e no Senai Celso Hermenegildo Campos de Almeida (avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601, Jardim Paraventi).

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá pelo e-mail fornecido no ato da inscrição.

Para obter mais informações o candidato deve entrar em contato com a Secretaria Municipal do Trabalho pelos telefones (11) 2475-9728, (11) 2475-9725, (11) 2475-9724, (11) 2441-0931, (11) 2472-6940 ou (11) 2425-2847.