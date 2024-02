Eniac realiza Feirão do Emprego com 2 mil vagas

O Centro Universitário ENIAC, por meio da sua agência Empregos do Futuro, realizará o seu 1° Feirão do Emprego de 2024, no dia 21 de fevereiro, das 8h30 às 16h, no Campus Centro, em Guarulhos. A expectativa da instituição é preencher as mais de 2000 vagas oferecidas por seus parceiros. Não é preciso fazer inscrição prévia para participar.

Gestor da agência Empregos do Futuro, que funciona dentro do ENIAC, Max Marques salientou que o Feirão do Emprego ENIAC terá participação ativa de aproximadamente 20 empresas, além de agentes integradores como CIEE e Interestágios, agências de emprego e representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, da Prefeitura de Guarulhos.

“Nesta edição o objetivo é fazer com que as pessoas comecem o ano trabalhando. Oferecer oportunidades de renda logo no começo de 2024”, explicou.

O Feirão do Emprego ENIAC acontece desde 2019 e objetiva atender desempregados de todas as regiões do Brasil. Já foram mais de 12 mil empregados em cinco anos. Inclusive, mesmo no auge da pandemia de coronavírus, o evento foi realizado de maneira online e disponibilizou mais de 1900 vagas à época.

Para o mantenedor do ENIAC, Ruy Guérios, o Feirão do Emprego ENIAC é uma prestação de serviços importante para a sociedade na qual a instituição está inserida, já que o desemprego atinge milhões de pessoas em todo o País. “Aqui no ENIAC, nosso Feirão já virou uma tradição. Todo ano proporcionamos um ambiente de oferta de oportunidades profissionais e conectamos o mercado de trabalho com os candidatos, visando minimizar os problemas econômicos e sociais ocasionados pela desocupação”, disse.

Serviço

Feirão do Emprego ENIAC

Quando: Quarta-feira, 21 de fevereiro, das 8h às 16h

Local: Centro Universitário ENIAC – Rua Força Pública, 89, Centro de Guarulhos