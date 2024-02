Guarulhos abre mais de 900 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nesta segunda-feira

A Prefeitura de Guarulhos abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para 925 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados têm até 11 de março para se inscrever.

Ofertadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, as formações são voltadas a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que morem em Guarulhos, tenham mais de 16 anos e objetivam auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social na geração de renda da família e na autonomia de mulheres chefes do lar.

Os cursos acontecerão em três locais diferentes. Para o Núcleo de Inclusão Produtiva (NIP), no Taboão, e o Restaurante Escola Sabor do Saber, no Macedo, estão destinadas 500 vagas em cursos como culinária para buffet, culinária brasileira, culinária japonesa, doces e sobremesas, panificação artesanal, depilação, manicure, design de sobrancelhas e corte e costura. As inscrições devem ser feitas presencialmente na rua Adolfo Noronha, 49, Jardim Santa Inês, ou na avenida Paulo Faccini, 824, Macedo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

As demais 425 vagas serão destinadas para o Hotel Santa Mônica e as inscrições devem ser feitas no próprio estabelecimento, situado na estrada David Corrêa, 900, Cabuçu, também de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16h. Nesse local os cursos disponíveis são culinária para buffet, culinária brasileira, culinária japonesa, doces e sobremesas, panificação artesanal, depilação, manicure, design de sobrancelhas e cabeleireiro.

Em ambos os locais será necessário apresentar original e cópia de RG, CPF, NIS e comprovante de residência.